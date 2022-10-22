"سنقدمهم للمحاكم"...خلوصي أكار يهدد من يتهمون تركيا باستخدام السلاح الكيميائي

أربيل (كوردستان 24)- هدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الجمعة، من يتهمون تركيا خلال محاربتها لعناصر حزب العمال الكوردستاني باستخدام السلاح الكيميائي بـ تقديمهم للمحاكم.

جاء ذلك في خطابٍ قدمه أمام الشباب الأتراك ببرنامج "على خطى التاريخ مع الشباب"، في متحف تاريخ البلقان بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وقال خلوصي أكار رداً على الأنباء المتداولة بـ استخدام تركيا أسلحة كيميائية أثناء محاربتها عناصر العمال الكوردستاني ومهدداً "من ينشرون هذه الأخبار سيقدّمون للمحاكم".

وأضاف أن "أشخاصاً يحاولون إشعال الفتنة من خلال نشر الأكاذيب"، مؤكداً أن "هدفهم هو إلهاء الناس وهدم معنويات جنودنا".

وأكد أنهم "يحترمون القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "الأهم من ذلك هو التزامنا بالقيم الانسانية العليا".

وأشار إلى أن "المدعي العام في أنقرة بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الشائعات"، لافتاً إلى أن "من يروجّون لها سيقدمون إلى المحاكم".

وتابع "نحن ملتزمون باحترام حدود وسيادة الدول المجاورة لنا وخصوصاً سوريا والعراق"، مشيراً إلى أن "هدفنا الوحيد هو ضمان الأمن القومي لبلادنا وشعبنا".

وشدد على أن "قواتنا المسلحة التركية في جميع العمليات التي نفذتها تبدي أقصى درجات الأهمية والحساسية لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين والأصول التاريخية والدينية والثقافية والبيئة".

يأتي هذا في وقتٍ، اتهم فيه الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرتاش الجيش التركي باستخدام أسلحةٍ كيميائية ضد حزب العمال الكوردستاني.