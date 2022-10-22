لأول مرة الحزب الشيوعي الصيني يدرج شارةً في ميثاقه متعلقة بـ "استقلال تايوان"

أربيل (كوردستان 24)- أدرج الحزب الشيوعي الصيني في ميثاقه اليوم السبت، ولأول مرة شارةً تؤكد معارضة بكين لاستقلال تايوان.

وجاء ذلك أثناء اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي استمر سبعة أيام.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان وردعهم".

ويعد المؤتمر، الذي ينظم كل خمس سنوات، الأول للحزب بعد الذكرى المئوية لتأسيسه التي حلت العام الماضي 2021.

وللمؤتمر أهمية كبيرة في الصين باعتباره "غرفة عمليات" تتخذ فيها القرارات وترسم السياسات والخطوط العريضة الخاصة بالحزب والبلاد في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخلياً وعلى المستوى الخارجي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام أعمال المؤتمر متوجهاً إلى المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم "جرأة النضال والفوز"، مضيفاً "اعملوا بجد وكونوا حازمين على المضي قدماً".

وأضاف "من الآن فصاعداً، صارت المهمة المحورية للحزب الشيوعي الصيني هي الاتحاد مع أبناء الشعب بمختلف قومياته في كل البلاد لإنجاز دولة اشتراكية حديثة وقوية".

وأشار إلى أن "الحزب انطلق نحو عصر جديد من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتخلص من الفقر المدقع، وأكمل بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل".

وانتخب الحزب الشيوعي الصيني لجنة مركزية جديدة لا تضم رئيس الوزراء لي كه تشيانغ أو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وانغ يانغ، في تحرك قال محللون إنه "يشير إلى أن اللجنة الدائمة من المرجح أن تكون مليئة بالموالين للرئيس شي جين بينغ".