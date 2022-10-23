المندلاوي: الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار تشريعات تخدم المواطن

أربيل (كوردستان24)- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ان الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار التشريعات التي تخدم المواطن وتضمن تلبية متطلباته الأساسية ومحاربة الفساد، وذلك خلال استقباله بعثة يونامي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي في بيان له " استقبل السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الأحد 23 تشرين الأول 2022 السيد كلاوديو كورديني نائب رئيس بعثة يونامي UNAMI للشؤون السياسية".

وأضاف البيان "ان المندلاوي أكد على أن الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار التشريعات التي تخدم المواطن وتضمن تلبية متطلباته الأساسية، مثل زيادة تخصيصات المشاريع الخدمية وشبكة الرعاية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر ومشاريع التنمية الاقتصادية، فضلاً عن العمل الجاد لكشف ومحاربة كل اشكال الفساد بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية".

وأشار البيان الى أن المندلاوي قال "إن السعي لإحداث نمو أو تطور أو تقديم خدمة أو إنجاز مشروع سيواجه عقبات كبيرة ما لم يتم التخلص من الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى مضاعفة جهود كل الجهات ذات العلاقة، وبخاصة السلطة التشريعية والقضائية والنزاهة وديوان الرقابة المالية".