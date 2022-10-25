‌أمير قطر.. نتعرض لحملة غير مسبوقة ونجاح بطولة كأس العالم نجاح للجميع

أربيل (كوردستان24)- أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أسفه لأن بلاده تتعرض لحملة غير مسبوقة بسبب استضافتنا لبطولة كأس العالم، مضيفاً أن البطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطاب ألقاه في اجتماع لمجلس الشورى "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرّضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف، وتعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرنا أنّ بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".

وأضاف الشيخ تميم "تبيّن لنا أنّ الحملة تتواصل وتتّسع وتتضمّن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقة من وراء هذه الحملة".

وأشار أمير قطر الى "أن النقد مفيد فقط إذا كان قائماً على معلومة صحيحة وعلى فهم للسياقات، واستضافة كأس العالم تجمع بين عناصر عدّة وتحدّيات من بينها الانفتاح الحضاري والثقافي"، مؤكداً أن كأس العالم هي "مناسبة نُظهر فيها من نحن، ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسّساتنا بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية".

وشدد الشيخ تميم على "أن قطر حالياً أشبه بورشة عمل في التحضير والتجهيز للمناسبة، والمرة الأولى التي ستستضيف فيها دولة عربية هكذا مناسبة، هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حقّقته وتحقّقه".

وتابع أمير قطر "لقد قبلنا هذا التحدّي (...) إدراكاً منّا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي، وهي بطولة للجميع، ونجاحها نجاح للجميع".

ومع اقتراب موعد صافرة انطلاق المونديال الأكثر تكلفة على الإطلاق، تجد قطر نفسها أمام سيل متعاظم من الانتقادات والهجمات، بسبب مواضيع شتّى تتراوح من مناخ الإمارة الحارّ ومجتمعها المحافظ إلى سجلّها في مجال حقوق الإنسان والحريّات.

وبذلت السلطات القطرية جهوداً حثيثة لدحض الاتّهامات الموجّهة إليها، مذكّرة خصوصاً بأنّها أجرت في السنوات الأخيرة إصلاحات لقوانينها، في حين أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو أنّ هذه النسخة من المونديال ستكون الأفضل على الإطلاق.