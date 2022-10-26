ربع المساحة في المصانع للمساحات الخضراء شرط أساسي ليكون المصنع مرخّصاً في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان انها ومن خلال هيئة حماية البيئة وجهت تعليمات للمصانع والمعامل والمشاريع بتخصيص ربع المساحة الكلية للمساحات الخضراء وإلا فلن يكون المشروع مرخصاً له بالعمل.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "اتخذت حكومة إقليم كوردستان من خلال هیئة حماية البيئة خطوات جادة لزيادة المساحات الخضراء وزيادة الوعي البيئي بين المواطنين وأصحاب المصانع من أجل حماية بيئة كوردستان وخضرتها ورفعها إلى مستواها المعهود".

وأضاف البيان "ولتحقيق هذا الهدف تم إصدار تعلیمات خاصة بالجزء الأخضر من مجموع مساحة المعامل والمناطق الصناعية".

وأشار البيان الى "ان لمعمل حديد الخرسانة في أربيل، وهو أحد أكبر المعامل مساحة خضراء صغيرة جدًا، ولكن بناءً على توجيهات وتعلیمات هیئة حماية وإصلاح البيئة، تمت زيادة المساحة الخضراء الآن إلى أكثر من ٢٥٪".

وقال مدير معمل حديد خرسانة أربيل بوتان صمد "في عام ٢٠١٩ كانت كمية المساحات الخضراء في معملنا لا تتجاوز ٢٥٠٠ مترا مربعا، ولكن بناءً على توجيهات وتعلیمات حكومة إقلیم كوردستان وفي وقت قصير تمكنا من توسيع هذه المساحة إلى أكثر من ١٨٠٠٠ متر مربع، كما عملنا على معالجة مياه الصرف، حيث بتنا ننظف ٦٠٠ متر مكعب من مياه الصرف يوميا، ونعيد استخدامها لري المساحات الخضراء".

وأوضح البيان "تعتبر زيادة نسبة المساحات الخضراء ضمن المشاريع والمناطق الصناعية من الخطوات العملية للتشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، وذلك لحماية البيئة، ومن هنا وحسب التوجيهات والتعليمات الحكومية، يجب على كل مصنع ومعمل ومشروع تخصيص ربع مساحته الكلية للخضرة، وإلا فلن يكون المشروع مرخصًا له بالعمل".

مالك مصنع ألبان يوسف كريم يقول "حسب التعليمات التي تلقيناها من هیئة البيئة في حكومة اقليم كوردستان، قمنا بتحويل ٢٥٪ من المشروع الى مساحات خضراء وزرعنا الاشجار في منطقة الجدران الخارجية لمعملنا".

وقال رئيس هيئة حماية وإصلاح البيئة عبدالرحمن صديق "يجب أن يتوافق كل مشروع مع نسبة المساحات الخضراء المحددة من قبل هیئة البيئة، وحتى إذا كان قد تم تنفيذ المشروع بالفعل لأي سبب من الأسباب، فانه في حال عدم حصوله على الموافقة البيئية وعدم تخصيصه ما يتوجب عليه من نسبة التخضير، فسنقوم باستعادة نسبة المساحات الخضراء من المساحة المخصصة لمشروعه".

ولفت البيان الى "ان حكومة إقليم كوردستان بذلت جهودا كبيرة لمواجهة آثار الجفاف وانخفاض نسبة المياه الجوفية من خلال زراعة أكثر من مليون شجرة وبناء السدود والبرك في مدن وبلدات المنطقة. كم تن في السنوات الثلاث الماضية، ترخيص ٦٥٦٦ مشروعًا من قبل هیئة البيئة، وخصصت جميعها ٢٥ في المائة من مساحتها للخضرة بما يعادل ٧٤٧ دونماً من الأراضي، أي مليون و ٨٦٨ ألف و ٦٧٧ مترا مربعًا، تم تخضيرها في أماكن أخرى".

ويوجد صنفان من المساحات الخضراء في إقليم كوردستان، فمنها الطبيعية ومنها مايقع ضمن حدود البلديات، ويبلغ معدل الخضرة في المناطق الطبيعية ١٢٪، أما في حدود البلديات فقد رفعت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تلك النسبة من ١٥٪ إلى ١٨٪.