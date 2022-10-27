مجلس النواب يرجئ عقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني عدة ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أرجأ مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، موعد عقد الجلسة المقررة، لمنح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة المكلف محمد شياع السوداني لعدة ساعات.

وأصدرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول اعمال حددت فيه الساعة السادسة مساءً بدلا من الساعة الثانية من بعد الظهر والتي كان من المقرر أن يتم عقد الجلسة فيها.

وحدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، موعدا لعقد الجلسة، وذلك بعد تعديلات أجراها الأخير على كتابه الأول المتضمن طلب عقد الجلسة، ومن ثم إعادة إرساله إلى هيئة رئاسة المجلس مجدداً.