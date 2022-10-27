الرئاسة العراقية تفسخ عقود عددٍ من مستشاريها

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب رئاسة الجمهورية العراقية عن "فسخ" عقود عددٍ من المستشارين وإنهاء عملهم لديه، اعتباراً من نهاية اكتوبر تشرين الأول الجاري.

وأوضح بيانٌ لمكتب رئيس الجمهورية، أنه تقرّر فسخ عقود 7 أشخاص كانوا يعملون بصفة مستشارين بدون أجور، وإنهاء عملهم اعتباراً من 31/10/2022.

وضمّت قائمة المفسوخين عقودهم، ويدان حمود ويدان السعدون، ميسون سائم فاروق الدملوجي، صالح حسين جبر، حسن جهاد أمين علي.

كما شملت القائمة التي وصلت كوردستان 24 نسخة منها، مشتاق غايب حسن الجبوري، خضير عباس ثويني ووائل عبد اللطيف حسين.

ولم يذكر البيان الموجّه إلى مكتب رئيس هيئة المستشارين والخبراء، أي تفاصيل إضافية عن أسباب القرار.

وانتخب البرلمان العراقي في الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الجاري، عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، بعد عامٍ من الأزمة السياسية التي عانت منها البلاد منذ انتخابات 2021 التشريعية.