أسايش السليمانية تضبط 136 كيلوغراماً من المخدرات وتعتقل مروجين اثنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش السليمانية اليوم الأحد ضبط 136 كيلوغراماً من المواد المخدرة واعتقال مروجين اثنين في عملتين منفصلتين بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن مفارزها تمكنت قبل نحو أسبوع من ضبط 136 كيلوغراماً من مادة الأسيد (إل.إس.دي) المخدرة، و140 غراماً من مادة الحشيش في إحدى نقاط التفتيش، وذلك في إطار نشاطاتها المستمرة لمكافحة المواد المخدرة والمتاجرة بها.

وأشارت إلى أن عملياتها نفذت تحت إشراف المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان ضمن حملات اعتقال المتاجرين بالمخدرات ووضع حد لنشر مثل هذه المحظورات بين المجتمع.

وذكرت المديرية أن مفارزها اعتقلت متهمين اثنين على صلة بالمخدرات بأمر من القاضي، أحدهما يبلغ من العمر 35 عاماً، والأخر بعمر 27 عاماً.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة أحالتهما إلى التحقيق.

وكثيراً ما يعلن إقليم كوردستان عن ضبط كميات من المخدرات، ولا سيما في المنافذ الحدودية.