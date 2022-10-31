الرئيس العراقي يُجري أول زيارة رسمية لخارج البلاد

أربيل (كوردستان 24)- يُجري الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أول زيارة رسمية الى خارج البلاد، للمشاركة في فعاليات القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، في دولة الجزائر.

ومن المقرر أن يزور رشيد اليوم الاثنين 31 تشرين الأول 2022، الجزائر، على رأس وفد حكومي للمشاركة في القمة التي ستبدأ فعالياتها يوم غد الثلاثاء، والتي تأتي في ظروف معقدة تشهدها المنطقة والعالم.

وتأتي القمة بعد توقف نحو ثلاث سنوات حيث كان مقررا عقدها في آذار مارس 2020، إلا أنه تم إرجاؤها نظرا لتفشي جائحة كورونا، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها الجزائر في نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة في العام 2005.

وآخر قمة عربية تم عقدها كانت في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون والتي شهدت مشاركة 13 زعيما وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ومن أبرز الملفات على طاولة القادة العرب في هذه القمة القضية الفلسطيني، و الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، و الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وملف الإرهاب وتأثيره على المنطقة، و الأمن الغذائي العربي، وأزمة الطاقة، والتدخلات التركية والإيرانية وإصلاح الجامعة العربية.