البرازيل مرشحة بارزة لنيل لقب مونديال 2022 وسط تخبط المنتخبات الأوروبية

أربيل (كوردستان 24)- يبدو منتخب البرازيل أبرز المرشحين لتعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر (5 مرات)، في حين رُسمت أكثر من علامة استفهام حول مستوى المنتخبات الأوروبية العملاقة التي تعاني من إصابات عدة في صفوفها.

قد لا يكون ما حدث في الماضي مهماً، لا سيما أن النسخة المقبلة ستكون الأولى في الشرق الأوسط والأولى في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر، في خضم الموسم الأوروبي.

كما قد يلعب التاريخ دوراً لأن تتويجات البرازيل الأربعة الأخيرة في كأس العالم جاءت كلها خارج أوروبا، بعد ان حققت باكورة ألقابها في السويد عام 1958، علماً ان منتخبات أوروبا سيطرت على اللقب منذ 2006.

سقط المنتخب البرازيلي تحت وطأة الضغوطات على أرضه عام 2014، عندما مني بخسارة تاريخية أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي، ولم يقدم العروض المرجوة منه في روسيا 2018.

لكنه يخوض غمار النسخة المقبلة بعد سلسلة مدهشة وبتشكيلة قوية لا تعتمد فقط على نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار. سيظل الأخير يجذب أكبر قدر من الاهتمام، لكن المدرب تيتي يملك فريقاً رائعاً بدءاً من أليسون بيكر في المرمى، مروراً بفابينيو وكازيميرو في خط الوسط، وسرعة ايقاع فينيسيوس جونيور في الهجوم.