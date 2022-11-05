مدرب برشلونة يكشف سبب اعتزال بيكيه.. ما قصة المحادثة الهاتفية؟

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدرب نادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، أنه أبلغ زميله السابق، جيرارد بيكيه، عن نيّته بعدم إشراكه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني.

وأعلن بيكيه (35 عاماً)، وهو قلب خط الدفاع في نادي برشلونة، أمس الجمعة اعتزاله لعب كرة القدم، منهياً بذلك مسيرة كروية استمرت لسنوات، حقق خلالها بطولات مختلفة مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

وأكّد تشافي في مؤتمرٍ صحفي، الجمعة، أنه أجرى محادثة خاصة مع بيكيه بداية الصيف، كشف فيها عن نواياه بالاعتماد على لاعبٍ آخر غيره في خط الدفاع.

واعتبر المدير الفني لنادي برشلونة، أن تلك الخطوة "كانت من أصعب اللحظات التي اضطررت للقيام بها كمدرب"، لافتاً أنه يتعين عليه "اتخاذ قرارات، وفي العديد من المواقف إشراك لاعب آخر على حساب بيكيه".

وواجه بيكيه الذي خاض 615 مباراة مع برشلونة، بدايةً صعبة في الموسم الحالي، لمح خلاله النادي إلى إحجامه عن تمديد عقده إلى ما بعد 2023.

وفي الوقت الذي أثنى فيه على جهود بيكيه بأنه أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم، أكّد تشافي أن النادي "قد يتعاقد مع مدافع أعسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد اعتزال جيرارد".

ومن المقرر أن يظهر بيكيه الذي فاز مع برشلونة 8 بطولات دوري إسباني و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، أن يظهر للمرة الأخيرة في كامب نو معقل الكتالونيين خلال لقاء الفريق اليوم السبت ضد ألميريا.