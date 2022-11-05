واشنطن تدعم أوكرانيا بمساعداتٍ عسكرية إضافية بقيمة 400 مليون دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، تقديم مساعداتٍ عسكرية إضافية لـ كييف، بقيمة 400 مليون دولار، وإقامة مقرٍّ للمساعدات الأمنية في ألمانيا، للإشراف على نقل كافة الأسلحة والتدريب العسكري إلى أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهّدت بتقديم ما يزيد على 18.2 مليار دور في صورة أسلحة ومعدات أخرى إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير شباط 2022.

وتشمل تلك المساعدات، عقوداً لشراء 1100 طائرة مسيرة من طراز فونيكس غوست، وتمويل لتحديث 45 دبابة و40 قارباً نهرياً إضافياً، وغيره من العتاد الحربي.

ووفق البنتاغون، فإن التمويل الجديد سيتضمن تحديث دبابات "تي - 72" بتزويدها ببصريات متقدّمة واتصالات ودروع.

كما تموّل حزمة المساعدات تلك، تحديث صواريخ "هاوك" أرض-جو، الأمر الذي يحمل أهمية بالنسبة لأوكرانيا التي تسعى لرد الضربات الصاروخية والمسيّرات الروسية التي تستهدف مدنها والبنى التحتية للطاقة.

يأتي ذلك، في وقتٍ كثّفت روسيا ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وجدّدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتقديم الدعم لأوكرانيا، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية على أراضيها.

وأعلنت موسكو في الـ 24 فبراير شباط الفائت، حرباً مفتوحة على أوكرانيا، ردّاً على رغبة الأخيرة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغبةٌ تعتبرها روسيا تهديداً لأمنها القومي.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن إجمالي الدعم الذي قدمته لأوكرانيا منذ وصول الرئيس جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة بلغ 17 مليار دولار.

وتنوعت المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف بين آلاف المعدات العسكرية والذخائر وأنظمة الدفاع والرصد والطائرات المسيرة.

وكشف البنتاغون أن تلك المساعدات، شملت 1400 نظام ستينجر الدفاعي المضاد للطائرات، و8500 نظام جافلين المضاد للمركبات المدرعة، و32 ألف نظام مختلف مضاد للمدرعات، وأكثر من 700 طائرة مسيرة "سويتش بليد"، ونفس العدد من طائرات "فينكس جوست" المسيرة.

كما شملت المساعدات 146 مدفع هاوتزر، ونحو مليون قذيفة مدفعية من عيارات "155 ملم" و"105 ملم"، وألفي قذيفة موجهة عيار "155 ملم".

إلى جانب 300 مركبة لسحب المدافع والمعدات العسكرية، وأنظمة صواريخ مدفعية متقدمة عددها 34 بالإضافة لذخيرتها، و20 نظام إطلاق صواريخ الهاون و85 ألف ذخائر خاصة بها من عيار "120 ملم".

وشملت المعدات 1500 نظام صواريخ موجهة، و4 مركبات مخصصة كمركز للقيادة، وثمانية أنظمة دفاع جوي "ناسماس" وذخائرها، وصواريخ تكتيكية جو-أرض مضادة للإشعاعات.

فضلاً عن 20 طائرة هيلكوبتر من طراز "أم أي-17"، ومئات المركبات متعددة الأغراض، و44 شاحنة ومقطورات خاصة لشحن المعدات العسكرية.

كما ضمت المساعدات 200 مركبة مخصصة لنقل الأفراد، و40 مركبة مضادة للألغام وأنظمة لتنظيف الأراضي من الألغام، وأكثر من 10 آلاف قاذفة قنابل محمولة، و60 مليون طلقة ذخيرة للأسلحة الصغيرة، و75 ألف درع وخوذ واقية، ومعدات وقاية كيميائية وبيولوجية.

ووفق البنتاغون، فإن المساعدات ضمّت أيضاً 15 طائرة "سكان إيجل" للاستطلاع المسيرة عن بعد، ورادارات متقدمة للرصد، ومركبات بحرية مسيرة عن بعد، وأنظمة "هاربون" المضادة للسفن، و18 زورقاً حربياً، إضافة لمتفجرات، وأنظمة اتصالات ورؤية ليلة.