الاتصالات العراقية تعد دراسة لإعادة أسعار بطاقات شحن الهواتف إلى سابق عهدها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري اليوم الأحد إعداد دراسة شاملة تهدف لإعادة أسعار بطاقات شحن الهواتف النقالة إلى سابق عهدها.

وقالت الياسري في تصريح صحفي أورده مكتبها الإعلامي إنها "أعدت دراسة شاملة لإعادة أسعار بطاقات شحن الهاتف النقال إلى ما كانت عليه سابقاً".

وأشارت إلى أن "هذا الملف سيطرح في أقرب جلسة لمجلس الوزراء"، مؤكدة أهمية إدراجه في موازنة عام 2023 قبل تصويت مجلس النواب عليها.

وأكدت أنه في "عام 2015 وبسبب ظروف الحرب ضد داعش الإرهابي والانخفاض الشديد في أسعار النفط وكذلك حاجة خزينة الدولة إلى الأموال فرضت ضريبة بنسبة 20 بالمئة على بطاقات الهاتف النقال".

وشددت الياسري على أن "قبول المواطن بارتفاع أسعار بطاقات الشحن ووقوفه إلى جانب الدولة عندما كانت أسعار النفط في أدنى مستوياتها كان موقفاً مشرفاً"، مشيرةً إلى أنه "كان ينبغي فرض هذه الضريبة على الشركات".

وأوضحت أنه "ينبغي الآن أن نرد الجميل للمواطن مثلما وقف بجانب الدولة في السابق خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط".

وتابعت "قد يرد على كلامي أحدهم ويقول إذا رفعنا نسبة 20 بالمئة على بطاقات الشحن فإن إيرادات الدولة ستنخفض"، معتبرةً أن "هذا الكلام غير دقيق".

وأضافت "لأن هذه الضريبة لا تؤخذ من شركات الهواتف النقالة ولا من التجار وأصحاب المشاريع بل من جيب المواطن".