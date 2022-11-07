بابا الفاتيكان يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم المسؤولية في استقبال المهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- دعا بابا الفاتيكان دول الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم المسؤولية عن دخول المهاجرين إلى القارة الأوروبية، وعدم تركهم على عاتق الدول التي يصلون إليها.

جاء ذلك خلال تصريحٍ صحفي أدلى به البابا فرنسيس على متن الطائرة البابوية في رحلة العودة من البحرين بعد زيارةٍ استغرقت أربعة أيام.

وقال "على الاتحاد الأوروبي أن ينتهج سياسة قائمة على التعاون والتضافر، لا يمكن ترك قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا تتحمل وحدها مسؤولية جميع المهاجرين الذين يصلون شواطئها".

تصريحات بابا الفاتيكان تأتي في وقتٍ يثير فيه ملف الهجرة توترات سياسية جديدة في إيطاليا، حيث تدور مواجهة بين الحكومة وسفن المنظمات الخيرية التي تحاول إنزال المهاجرين على شواطئها.

وأضاف "يجب أن تحدد كل حكومة من حكومات الاتحاد الأوروبي عدد ما يمكنها استقباله من المهاجرين، سياسة الهجرة يجب أن تكون محل توافق من جميع الدول".

وتواجه معظم الدول الأوروبية مشكلة توافد المهاجرين من دولٍ تشهد أوضاعاً أمنية واقتصاديةٍ سيئة، خاصةً من سوريا والعراق واليمن، ودولٍ إفريقية.

وتعدُّ ألمانيا الاتحادية أكثر دولةٍ أوروبية فتحت أبوابها للمهاجرين طوال السنوات العشر الماضية، معظمهم من سوريا التي تشهد انفلاتاً أمنياً منذ 2011.