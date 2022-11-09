سیاسة

وزير التجارة والصناعة يبحث مشاكل محافظة حلبجة

author_image مظفر مزوري
کوردستان وزير التجارة محافظة حلبجة صوامع المصانع

‌أربيل (كوردستان24)- زار وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم ويرافقه فريق من الوزارة محافظة حلبجة، وبحثوا خلال الزيارة مشاكل القطاعات الصناعية والتجارية في المنطقة، وناقشوا افتتاح ست مديريات جديدة في المنطقة.

بعد ذلك قام وزير التجارة والصناعة والفريق المرافق له بزيارة صومعة مدينة سيد صادق وطاحونة بلدة شهرزور ووقفوا عن كثب على عملية طحن القمح وتوزيع الدقيق والاستعدادات المتخذة لتوزيع مستحقات الفلاحين للعام (2014).

وفي لقاء مع محافظ حلبجة آزاد توفيق بحث الطرفان مشاكل التجارة والصناعة وكيفية فتح ست مديريات جديدة تابعة لوزارة التجارة كان مجلس الوزراء قد اقر استحداثها في وقت سابق.

كما زار وزير التجارة والصناعة والفريق المرافق له عدا من المصانع في المنطقة وأعربوا عن دعم وزارة التجارة والصناعة الكامل لتطوير القطاع الصناعي ودعم الإنتاج المحلي.

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