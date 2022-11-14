سیاسة

مصر تدين الهجوم الإيراني على كوردستان وتبدي رفضها المساس بسيادة العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مصر إيران كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الاثنين الهجوم الذي شنته إيران على مناطق عدة داخل أراضي إقليم كوردستان.

واُستشهد شخصان وأصيب ثمانية آخرون بعدما قصفت إيران، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مقرات لأحزاب كوردية إيرانية في إقليم كوردستان.

وهذا ثاني هجوم يشنه الحرس الثوري على قواعد المعارضة الكوردية الإيرانية منذ أن أدّى وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني في 16 أيلول سبتمبر إلى اضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إنها تدين "الهجوم المدفعي وبالمسيرات الذي تعرضت له عدة مناطق بإقليم كردستان العراق من جانب إيران، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من الأبرياء، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق".

وشدد البيان على "رفض مصر المطلق المساس بسيادة العراق"، كذلك أكدت القاهرة على "ضرورة الحفاظ على أمن وسيادة وسلامة العراق الشقيق ضد التدخلات الخارجية".

وتتهم إيران معارضيها الكورد بإثارة الاضطرابات وهددت مراراً بشن هجمات على المعارضين الذين يتمركزون في إقليم كوردستان. وتنفي المعارضة الكوردي تلك الاتهامات.

كان الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً في أيلول سبتمبر أدى إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة 58 في ضواحي أربيل والسليمانية.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مكافحة الإرهاب تعلن تفاصيل القصف الإيراني على إقليم كوردستان
  3 ساعات
العراق

الخارجية العراقية تدين القصف الإيراني على كوردستان وتلّوح بـ"إجراءات عالية المستوى"
  6 ساعات
العراق

السوداني يثمن شجاعة البيشمركة ويتحدث عن "دعم كبير" للقوات المسلحة
  7 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف