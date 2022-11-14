مصر تدين الهجوم الإيراني على كوردستان وتبدي رفضها المساس بسيادة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الاثنين الهجوم الذي شنته إيران على مناطق عدة داخل أراضي إقليم كوردستان.

واُستشهد شخصان وأصيب ثمانية آخرون بعدما قصفت إيران، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مقرات لأحزاب كوردية إيرانية في إقليم كوردستان.

وهذا ثاني هجوم يشنه الحرس الثوري على قواعد المعارضة الكوردية الإيرانية منذ أن أدّى وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني في 16 أيلول سبتمبر إلى اضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إنها تدين "الهجوم المدفعي وبالمسيرات الذي تعرضت له عدة مناطق بإقليم كردستان العراق من جانب إيران، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من الأبرياء، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق".

وشدد البيان على "رفض مصر المطلق المساس بسيادة العراق"، كذلك أكدت القاهرة على "ضرورة الحفاظ على أمن وسيادة وسلامة العراق الشقيق ضد التدخلات الخارجية".

وتتهم إيران معارضيها الكورد بإثارة الاضطرابات وهددت مراراً بشن هجمات على المعارضين الذين يتمركزون في إقليم كوردستان. وتنفي المعارضة الكوردي تلك الاتهامات.

كان الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً في أيلول سبتمبر أدى إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة 58 في ضواحي أربيل والسليمانية.