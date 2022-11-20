سیاسة

مظلوم عبدي ينفي صلة القصف التركي على مناطق "قسد" بتفجير اسطنبول

author_image Kurdistan24 اربیل
سوریا مظلوم عبدي قوات سوريا الديمقراطية تركيا تفجير اسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن الضربات التركية الأخيرة على مناطق في شمالي سوريا "لا علاقة لها بتفجير إسطنبول"، مؤكّداً أن أنقرة "تخطط للهجوم منذ سنة".

وأمس السبت، قصفت طائراتٌ تركية مناطق متفرّقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمدينة كوباني وريف حلب الشمالي، ومواقع أخرى على الحدود السورية التركية.

وتتهم أنقرة حزب العمال الكوردستاني بالضلوع في تفجير التقسيم باسطنبول والذي تسبب بمقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وقال عبدي في تصريحٍ لفضائيةٍ كوردية مقرّبة من الإدارة الذاتية، الأحد، إن الضربات الجوية التركية "ستستمر لفترةٍ معينة" دون تحديدها، متوقعاً في الوقت ذاته "استمرارها لساعات أو أيام قادمة".

وفي وقتٍ متأخر من مساء السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع من تسميهم بـ "الإرهابيين" في شمالي سوريا والعراق.

وفي الوقت الذي نفى فيه صلة قواته بتفجير اسطنبول، استبعد مظلوم عبدي حدوث اجتياحٍ بري على مناطق في شمالي سوريا.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب تقارير موثوقة عن عملٍ عسكري تركي محتمل في العراق وشمالي سوريا خلال الأيام المقبلة، ودعت المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى تلك المناطق.

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