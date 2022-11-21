ممثلة "مسد" في واشنطن: أمريكا أبلغتنا رفضها لأيّ عمل عسكري في شمال شرقي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت ممثلة مجلس سوريا الديموقراطية في الولايات المتحدة، سينم محمد، يوم الأحد، إنَّ الولايات المتحدة أبلغت مكتب "مسد" في أمريكا، رفضها لأيّ عمل عسكري في شمال شرقي سوريا.

وقالت سينم محمد، لـ"نورث برس"، ان "الولايات المتحدة تعتزم إبقاء قواتها في مواقعها بشمال شرقي سوريا، رغم ضغوطات القصف الجوي التركي، ومحاولة تركيا عرقلة أعمال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش".

وأضافت محمد "يبدو أنَّ الولايات المتحدة علمت من تركيا نية أنقرة القيام بهجمات جوية واسعة".

وأشارت الى انه ورغم المعارضة الأمريكية الشديدة للخطوة التركية، فقد "مضت تركيا قدماً بقصفها.

وشنت المقاتلات التركية منذ مساء السبت غارات جوية وهجمات مدفعية على عشرات المواقع في مناطق متفرقة من شمالي وشمال شرقي سوريا، اوقعت ضحايا من المدنيين والعسكريين.

واكدت محمد على "رفض كل من الولايات المتحدة وروسيا الجذري لأي عملية برية تركية تفضي إلى ضم مناطق جديدة من شمالي سوريا على غرار ما حدث في رأس العين وتل أبيض عام 2019."

وتابعت محمد انَّ "الخارجية الأميركية تقود جهود دبلوماسية مكثفة لوقف القصف الجوي التركي على شمال شرقي سوريا لتجنب إشعال منطقة صراع جديدة تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط."

في السياق نفسه نددت محمد بصمت الدول العربية إزاء التصعيد التركي الأخير الذي يستهدف سكان المنطقة.