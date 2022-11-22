نيجيرفان بارزاني: تكرار الانفجارات أمر مقلق وعلى الجهات المعنية فرض رقابة على أنظمة الغاز

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاءن ان تكرار الانفجارات الناجمة عن الغاز موضع قلق وخطر جديين، مؤكدا على ضرورة ان تفرض الجهات المعنية رقابة أدق على أنظمة الغاز وطرق استعمالها.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني في رسالة تعزية لذوي ضحايا انفجار دهوك، الذي وقع فجر اليوم بسبب تسرب غازي، وراح ضحيته 4 اشخاص.

وقال نيجيرفان بارزاني في رسالته "أتقدم بتعازي ومواساتي لعوائل وذوي ضحايا حادث الانفجار المؤلم والمحزن الذي وقع الليلة الماضية في دهوك، قلبي ومشاعري معهم وأشاركهم أحزانهم وآلامهم، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد أرواح الضحايا برحمته وعطفه ويلهم عوائلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أدعو للجرحى بالشفاء العاجل، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة لعلاجهم".

وأضاف إن "تكرار وقوع حوادث الانفجار الناجمة عن الغاز موضع قلق وخطر جديين، وعلى الجهات المعنية الوقوف على هذه الحالة في أسرع وقت وفرض رقابة أدق على أنظمة الغاز وطرق استعمالها وأن تكون إجراءات السلامة والأمان أفضل للحؤول دون وقوع المزيد من هذه الحوادث المؤلمة".