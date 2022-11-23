أردوغان يتوعّد بعملية عسكرية برية في شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقيام بعملية عسكرية برية في مناطق تل رفعت ومنبج وكوباني، شمالي سوريا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سننقض على الإرهابيين برا أيضا في الوقت الذي نراه مناسبا".

وأكد أن العمليات التي نفذتها تركيا بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرة في إطار عملية "المخلب ـ السيف"، "ما هي إلا بداية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا "ستجتث الإرهابيين من مناطق تل رفعت ومنبج وكوباني".

وأطلقت تركيا الأحد عملية "المخلب السيف" بسلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي متواصل على مواقع لحزب العمال الكوردستاني الذي يتمركز في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا.

وتتهم أنقرة التنظيمين بالوقوف وراء هجوم أسفر عن 6 قتلى و81 جريحاً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في اسطنبول، وقد نفيا ذلك، وتهدِّد بشن عملية برية في شمال سوريا لحماية حدودها الجنوبية.

وتَركّز القصف المدفعي التركي مساء الثلاثاء خصوصاً على مدينة كوباني معقل وحدات حماية الشعب الكوردية التي استعادتها في 2015 من تنظيم داعش بدعم غربي، وفق المرصد السوري.