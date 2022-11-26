هجومٌ صاروخي على قاعدةٍ أمريكية في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الجمعة، تعرض قاعدتها بمدينة الشدادي جنوبي الحسكة في سوريا لهجومٍ صاروخي.

وفي الوقت الذي أكّدت أن الهجوم "لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة"، أشارت القيادة الأمريكية في بيانٍ لها، أن قوات سوريا الديمقراطية "عثرت على صاروخ لم يُطلق خلال عمليات البحث عن منشأ الهجوم".

في غضون ذلك، قال الجيش الأمريكي، فجر السبت، إن صاروخين استهدفا قاعدة دورية أمريكية في شمال شرقي سوريا، لكنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة، بحسب رويترز.

واعتبر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكولونيل جو بوتشينو، أن الهجمات من هذا النوع "تعرّض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر".

وأضاف أنها (الهجمات) "تقوّض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

وتعرّضت قاعدة عسكرية أمريكية الاسبوع الماضي في "القرية الخضراء" شرقي سوريا لهجومٍ صاروخي مماثل، قالت القيادة المركزية حينها إن الهجوم "لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرارٍ بالقاعدة" المذكورة.

وتنتشر القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة بمناطق متفرّقة في شمالي وشمال شرقي سوريا، ضمن عمليات قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وتتوزع تلك القواعد في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرقي سوريا بالقرب من معبر التّنف الحدودي، إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور.