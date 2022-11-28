مطار بغداد: سيتم تفعيل النقل بالعبور خلال الفترة المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، عن قرب تفعيل النقل بالعبور "الترانزيت".

وقالت السلطة في بيان، إنه "بتوجيه رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي وإشراف إدارة مـطار بغـداد الـدولي سيتم في الفترة القادمة العمل على تفعيل النقل بالعبور (ترانزيت)".

وأضاف أن "صالتي بابل ونينوى ستكونان محطتين للنواقل الوطنية في البــلاد في تنفيذ رحلاتها بالعبور على أن يتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة بهدف الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين وتأتي بهدف خدمة للنواقل الوطنية العراقية والمسافرين وتطوير آليات العمل في المطار".