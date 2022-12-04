مطار أربيل يعلن استئناف رحلاته

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، استئناف الرحلات الجوية، بعد ان تم تعليقها اليوم الأحد بضع ساعات، بسبب تدني مستوى الرؤية.

وأفاد بيان لإدارة المطار، بأنه تمت اعادة حركات الرحلات الجوية في مطار اربيل الدولي بشكل طبيعي لجميع الرحلات (القادمة، المغادرة).

وقال المدير العام لمطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار في وقت سابق لكوردستان24، انه "تم إيقاف الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية".

ومنذ صباح اليوم، اجتاح الضباب الكثيف أجزاء من إقليم كوردستان والعراق، مما دفع إدارة مطاري بغداد واربيل الى إيقاف رحلاتهما.