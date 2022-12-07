الطيران العراقي يستهدف "إرهابيين" في جبال حمرين بديالى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، أن الطيران الحربي قتل عدد ممن وصفتهم بـ "الإرهابيين"، بعد قصف مخابئ لهم في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وأوضحت الخلية التي تعدُّ القناة الإعلامية للجيش العراقي، أن عمليات القصف نُفِّذت"بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية".

وأضافت "بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، دك صقور الجو أوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وينفذ الجيش العراقي بين فترةٍ وأخرى عملياتٍ عسكرية ضد خلايا تنظيم داعش، يتوزّع أفرادها في صحراء العراق، خاصةً في صحراء الأنبار.

وقالت الخلية في بيانٍ لها، إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب "شرعت لتفتيش المكان المستهدف، وعثرت على عدد من قتلى العناصر الإرهابية (..) وأسلحة ومعدات ووثائق مهمة".

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال ينفذ عملياتٍ متواضعة ضد القوات الأمنية، ومخافر لأفراد الجيش متمركزة في أطراف المدن.