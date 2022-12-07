سیاسة

الطيران العراقي يستهدف "إرهابيين" في جبال حمرين بديالى

عمليات القصف نُفِّذت بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة
author_image Kurdistan24 اربیل
الطيران العراقي يستهدف إرهابيين في جبال حمرين
الطيران العراقي يستهدف إرهابيين في جبال حمرين
العراق جبال حمرين الإرهابيين جهاز مكافحة الإرهاب خلية الإعلام الأمني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، أن الطيران الحربي قتل عدد ممن وصفتهم بـ "الإرهابيين"، بعد قصف مخابئ لهم في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وأوضحت الخلية التي تعدُّ القناة الإعلامية للجيش العراقي، أن عمليات القصف نُفِّذت"بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية".

وأضافت "بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، دك صقور الجو أوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وينفذ الجيش العراقي بين فترةٍ وأخرى عملياتٍ عسكرية ضد خلايا تنظيم داعش، يتوزّع أفرادها في صحراء العراق، خاصةً في صحراء الأنبار.

وقالت الخلية في بيانٍ لها، إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب "شرعت لتفتيش المكان المستهدف، وعثرت على عدد من قتلى العناصر الإرهابية (..) وأسلحة ومعدات ووثائق مهمة".

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال ينفذ عملياتٍ متواضعة ضد القوات الأمنية، ومخافر لأفراد الجيش متمركزة في أطراف المدن.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف