سیاسة

مسرور بارزاني ووفد ألماني يؤكدان على أهمية إخراج الميليشيات والقوات غير النظامية من سنجار

ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا
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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني وفد ألماني توبياس تونكل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 كانون الأول (ديسمبر) 2022، وفداً ألمانياً ضم مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، والسفير الألماني لدى العراق مارتن بيغر، والقنصل العام الألماني في إقليم كوردستان كلاوس شترايشر.

وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق سنجار، وإخراج الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية، وتوفير الأرضية المناسبة لتطبيع الوضع في المنطقة، بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم.

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