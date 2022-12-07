سیاسة

نيجيرفان بارزاني يستقبل مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية

تونكل عبّر عن رغبة بلاده في لعب دور لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد
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نيجيرفان بارزاني يستقبل مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية
نيجيرفان بارزاني يستقبل مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية
کوردستان نيجيرفان بارزاني توبياس تونكل الخارجية الألمانية الخلافات بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء مسؤول ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل ووفداً مرافقاً له يصحبهم السفير الألماني ببغداد والقنصل العام الألماني بالإقليم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع "علاقات أربيل-بغداد، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة".

وعبّر نيجيرفان بارزاني حسبما أفاد البيان "عن شكره للمساعدات العسكرية والإنسانية الألمانية لإقليم كوردستان في الحرب ضد داعش، كما قدم للوفد الضيف شرحاً مختصراً عن زيارتيه الأخيرتين إلى بغداد ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين".

من جانبه شرح توبياس تونكل خلال الاجتماع "أهداف وبرنامج زيارته لإقليم كوردستان والمنطقة، معبّراً عن رغبة بلده في مواصلة مساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

وأشار البيان إلى أن "الأوضاع الأمنية في المنطقة عموماً، وأحوال النازحين واللاجئين والتمهيد لعودتهم إلى ديارهم وتنفيذ اتفاقية سنجار، شغلت جانباً آخر من الاجتماع وتم فيه التأكيد على استمرار المساعدات الإنسانية الألمانية للنازحين واللاجئين".

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