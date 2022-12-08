سلطة الطيران تُعلن بدء العمل بالترانزيت في مطار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني يوم الأربعاء، بدء العمل بالترانزيت في مطار بغداد الدولي الأسبوع المقبل، فيما أكدت الدعم المطلق من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتطوير العمل بالمطارات.

وقال رئيس سلطة الطيران عماد الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "من المتعارف عليه أن صالة نينوى هي صالة الخطوط الجوية العراقية، والآن بعد تأهيلها وإعدادها للعمل بطاقتها القصوى سوف يباشر منها الناقل الوطني"، مبيناً، أن "صالة سامراء بحلتها الجديدة ستستخدمها بعض النواقل الأجنبية من أجل تقليل الضغط عن صالة بابل، بعد أن كان عليها ضغط كبير وأحياناً كانت تعاني من توقف الأحزمة بسبب الضغط الكبير من النواقل الوطنية والأجنبية".

وأضاف الأسدي، أن "هذه الصالة ستكون في البداية للنواقل الأجنبية، وسوف ننتظر المزيد من النواقل التي تطلب الهبوط في مطار بغداد الدولي"، مشيراً إلى أن "هناك النقل بالعبور ويسمى ترانزيت، وكان أحد النواقل الوطنية قد تقدم بطلب رسمي لسطلة الطيران المدني بأن يمارس عملية النقل بالعبور".

وأكد، أن "موقع العراق الجغرافي بأهله أن يكون أفضل المناطق في العالم لأنه رابط ستراتيجي بين الشرق والغرب، وهذه المبادرة سيتم افتتاحها في الأسبوع المقبل ، وهي بداية فقط، وسوف تكون هناك بدايات كثيرة إليها لأنها تقلل الوقت والتكاليف وبالتالي سنباشر في عملية الترانزيت من الأسبوع المقبل وتكون صالة بابل هي البداية".

وأشار إلى أن "صالتي كربلاء وسامراء كانت فترة إنجازهما قليلة"، موضحاً "إننا سنتوجه بعد ذلك إلى تدقيق السلطة والحصول على الترخيص من (الايكاون)، ومن ثم الوقت نفسة وبعمل متواز سيتم الانطلاق بصالة كربلاء وإدخالها في الخدمة قريباً".

وتابع أن "رئيس الوزراء على قدر عال من الاهتمام بمطار بغداد الدولي وسلطة الطيران المدني، ومنحنا صلاحيات كاملة لتطوير المطار".

وافتتحت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، صالة سامراء في مطار بغداد الدولي، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.