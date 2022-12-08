سیاسة

السوداني والسيسي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد
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لقاء يجمع السوداني مع السيسي في العاصمة السعودية الرياض
لقاء يجمع السوداني مع السيسي في العاصمة السعودية الرياض
العراق السوداني السيسي العراق مصر الرياض السعودية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني التقى مساء الخميس رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد"، كما شهد اللقاء "التداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السوداني حسبما أفاد البيان "حرص العراق على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي في كل ما من شأنه أن يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وباقي شعوب المنطقة".

من جانبه أكد الرئيس المصري وفق البيان "تطلع بلاده إلى توطيد مسار العلاقات الثنائية نحو المزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية".

وأشار السيسي إلى "دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في تعزيز أسس الأمن والاستقرار، بما يسهم في ازدهار شعوبها".

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