مسرور بارزاني يؤكّد على أهمية التعليم كأولويةٍ لحكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على أهمية قطاع التعليم كأولويةٍ لمجلس الوزراء في دورته التاسعة الحالية.

جاء ذلك، في كلمةٍ لــ مسرور بارزاني خلال مشاركته اليوم السبت، رئيسة هنغاريا، كاتالين نوفاك، في افتتاح مدرسة "ميلسو" بقضاء عين كاوا في العاصمة أربيل.

وقال مسرور بارزاني إن إقليم كوردستان "أصبح ملجأ للمسيحيين والإيزيديين الذين فرّوا من سهل نينوى بسبب تهديد الإرهاب".

وتستقبل مدن ومحافظات الإقليم منذ أعوام، أكثر من مليوني عراقي وسوري، وفرت لهم الحماية والمأوى، دون أي دعمٍ من المجتمع الدولي.

ووجّه رئيس حكومة الإقليم الشكر لرئيسة المجر على زيارتها، قائلاً "المجر كانت دائماً من الدول التي ساعدت إقليم كوردستان على الدوام ، خاصة في محاربة داعش".

وأكد مسرور بارزاني، أن قضاء عينكاوا أصبح مجتمعاً سليماً يحتذى به ونموذجاً لنشر التعايش، مشيراً أن ذلك يعد "مصدر فخر لنا".

ولفت إلى دور الحكومة المجرية وتعاونها، مشدداَ على أن الاهتمام بقطاع التعليم من أولويات هذه الحكومة (حكومة الإقليم) من أجل بناء دولة أقوى".

وجدد رئيس حكومة الإقليم دعمه الكامل لكل خطوة لمواصلة تطوير قطاع التعليم، معرباً عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر الأساس لجامعة بريطانية دولية في أربيل قبل يومين.

وقال مسرور بارزاني إن العلم والتعليم "هما المحرك والأساس لتقدم بلادنا للمضي قدما نحو مستقبل أفضل".

وأضاف "الاهتمام بالتعليم هو أفضل استثمار يمكننا القيام به في شبابنا، من أجل تثقيفهم بطريقة تمكنهم من التنافس في أسواق العمل المحلية والأجنبية في المستقبل للحصول على أفضل فرص العمل".

وأشار إلى إنشاء مجلس اعتماد برامج التعليم والتعليم العالي في إقليم كوردستان كإحدى خطوات حكومة إقليم كوردستان لإيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع التعليم والارتقاء بالمستوى العلمي للمؤسسات التعليمية.

وفي ختام حديثه، شكر مسرور بارزاني رئيسة هنغاريا على دعم بلادها لافتتاح المدرسة، وقال: " نؤكد لكم كالتزامٍ حكومي، أن أموالكم قد أنفقت بشكل جيد في افتتاح هذه المدرسة".