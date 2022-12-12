بوغدانوف: نواصل إقناع تركيا بعدم القيام بعملية برية في سوريا "وهناك نجاحات"

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تواصل إقناع الجانب التركي بعدم البدء في العملية البرية في سوريا، مؤكدا أن هناك نجاحات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغدانوف قوله للصحفيين: "الاتصالات مستمرة حيث لم تبدأ العملية البرية مما يعني أن هناك نجاحات. سنواصل الاتصالات".

وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف مواقع في شمال شرق سوريا، راح ضحيتها عسكريون ومدنيون حسب ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية.