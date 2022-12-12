الهجرة تعلن عودة 59 عائلة من مخيمات كوردستان إلى صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عودة 59 عائلة من مخيمات إقليم كوردستان إلى محافظة صلاح الدين.

وقالت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في بيان، انه "تم عودة (59) عائلة من مخيم آشتي للنازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة صلاح الدين"، مبينة ان "ذلك جاء توافقاً مع البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح".

واضافت ان "البرنامج الحكومي يؤكد على إنهاء ملف النزوح، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي وإعادة العوائل النازحة الراغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية".