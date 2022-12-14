مديرية الطرق في السليمانية تحدد موعد إعادة فتح نفق دربنديخان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للطرق والإعمار في السليمانية، عن قُرب انتهاء أعمال ترميم نفق دربنديخان، مؤكدةً أنه سيُعاد فتحه أمام حركة المرور الاسبوع المقبل.

وخصصت حكومة إقليم كوردستان مبلغ 187 مليون و 828 ألف دينار لإصلاح وترمیم نفق دربنديخان المغلق منذ شهرين، والذي بدأ العمل فيه في 2 اكتوبر تشرين الأول الفائت.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للطرق والتعمير والإسكان في السليمانية، فؤاد حمه‌باقي، "إن أعمال ترمیم نفق دربنديخان شارفت على الاكتمال وسيفتح أمام حركة المرور الأسبوع المقبل".

وأضاف "كان من المقرر افتتاح النفق أمام حركة المرور نهاية الأسبوع الجاري، لكن تم تأجيل الافتتاح الى الأسبوع المقبل".

وتابع حمه‌باقي "أن الأعمال قد اكتملت وتم تجديد وترمیم النفق بطريقة حديثة مع مراعاة السلامة المرورية وتم وضع وتركیب الإنارة"، بحسب الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

ويعدّ ترمیم نفق دربنديخان هو أحد المشاريع التي تنفذها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان والتي تواصل تقديم الخدمات لجميع مدن وبلدات الإقليم.