القضاء يعلن إعادة أكثر من ترليون دينار من مخالفات حاصلة بمحفظة التقاعد الاستثمارية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس عن إعادة أكثر من ترليون دينار من مخالفاتٍ حاصلة بمحفظة التقاعد الاستثمارية.

وقال المجلس بحسب وثيقة اطلعت عليها كوردستان 24، إنه "قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة إعادة مبلغ قدره تريليون واحد و158 مليار دينار بعد تحقيقات أجريت في المخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية".

وأشارت المحكمة إلى أن "المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية/مكتب وزير المالية".

الوثيقة أدناه: