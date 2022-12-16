ليفربول يهزم ميلان في ختام كأس سوبر دبي

أربيل (كوردستان 24)- فاز ليفربول الإنكليزي على ميلان بطل الدوري الإيطالي 4-1 الجمعة في ختام كأس سوبر دبي الودية التي أحرز مواطنه أرسنال لقبها.

وكان ليفربول خسر مباراته الأولى أمام ليون الفرنسي 1-3، في حين أن ميلان لم يكن أحسن حالاً بسقوطه أمام أرسنال 1-2.

وأقامت الفرق الأربعة معسكرات تدريبية في الإمارات استغلالاً لفترة توقف البطولات الوطنية في بلادها بسبب إقامة كأس العالم 2022 في قطر والتي تختتم الأحد.

وافتتح ليفربول التسجيل مبكراً عبر نجمه المصري محمد صلاح الذي أنهى تمريرة الكاميروني جويل ماتيب في شباك الحارس المخضرم أنتونيو ميرانتي (5).

وعادل ميلان بطريقة رائعة عبر البلجيكي أليكسي سالماكرز الذي مرّ عن المدافع الإسكتلندي أندرو روبرتسون قبل أن يسدّد زاحفة فشل حارس مرمى ليفربول الإيرلندي كويمين كيليهر في صدها (29).

وعاد ليفربول ليتقدم مجدداً مع نهاية الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا (41).

وأضاف البديل الأوروغوياني داروين نونييس الهدفين الثالث والرابع (82 و88).

وحسب نظام البطولة يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مهما كانت نتيجة الوقت الأصلي، وفاز ميلان 4-3 ونال نقطة مقابل 3 نقاط للفريق الإنكليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في 23 من الشهر الحالي في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، بينما يلعب ميلان مع ساليرنيتانا في 4 كانون الثاني يناير في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.