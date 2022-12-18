سیاسة

روسيا: العملية البرية التركية خطوة سابقة لأوانها

author_image سوار أحمد
سوریا الخارجية الروسية تركيا عملية عسكرية شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- وصفت الخارجية الروسية يوم السبت، "العملية البرية التركية المخطط لها في سوريا"، بالخطوة السابقة لأوانها، وبأنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقالت الخارجية الروسية، إن هيئتي الأركان العامة وأجهزة الاستخبارات في البلدين تجري اتصالات وثيقة بشأن العملية العسكرية التي تعتزم تركيا القيام بها في سوريا.

وأشارت إلى أن موسكو "تتعامل بتفهم مع القضايا الحساسة لحماية الحدود التركية الجنوبية لأنقرة"، لكنها تنطلق من الحاجة إلى "التقيد الصارم بمبادئ وحدة أراضي الدولة السورية واستقلالها وسيادتها".

وهدد الرئيس التركي مراراً بتوسيع عملياته وشن هجوم بري على شمال شرق سوريا، والتي تقول أنقرة إنها تأتي رداً على الهجوم الذي وقع في إسطنبول واتهمت حزب العمال الكوردستاني وقوات سوريا الديمقراطية بتنفيذه، وسط نفي الجانبين.

وتوغل الجيش التركي وحلفاؤه من المعارضة السورية المسلحة في الأراضي السورية ثلاث مرات منذ عام 2016 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكوردية.

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