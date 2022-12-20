سیاسة

انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الأردن والخارجية العراقية توضح

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الخارجية العراقية، عن تفاصيل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بدورته الثانية الذي سينعقد اليوم الثلاثاء في الأردن.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، أن "المملكة الأردنية الهاشمية ستستضيف مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية في العشرين من شهر كانون الأول لعام 2022 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات/البحرالميت".

وأضاف، أن "المؤتمر سينعقد للتأكيد على دعم الدول المشاركة للعراق في عدة ملفات منها سيادة العراق وأمنه وإستقراره، ودعم العملية السياسية،والمسيرة الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار، وبما يلبي طموحات الشعب العراقي".

وبين أن "أهداف القمّة هي أن المؤتمر سيبحث سبل دعم العراق والجهود التي يقوم بها من اجل تعزيز أمنه وسيادته وضمان استقراره، وتحقيق التنمية والرخاء لشعبه".

وتابع، "فضلا عن تطوير آليات التعاون الإقليمية مع العراق في عدد من المجالات التي تشمل مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي والأمن المائي والطاقة وغيرها من المجالات التي تسهم في دعمه، بالاضافة إلى بحث آليات التعاون الإقليمية التي تحقق التكامل والأمن والاستقرارفي المنطقة".

وأشار إلى أن "المشاركين هم المشاركون في مؤتمر بغداد بدورته الأولى بالإضافة إلى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين والإتحاد الأوروبي".

وأكد ان "المملكة الاردنية الهاشمية بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر ستقوم بدعوة سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي ومجموعة العشرين والاعضاء الدائمين في مجلس الامن المعتمدين لديها لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وذلك بصفة ضيف".

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