سیاسة

وكالة الاستخبارات تعتقل 5 أشخاص من أهم المطلوبين للقضاء

author_image سوار أحمد
العراق خلية الإعلام القوات الأمنية 5 ارهابيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الأعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على 5 أشخاص مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للخلية، أنه "في إطار الإجراءات الاستخبارية الخاصة التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الارهاببين الهاربين ومتابعة تحركاتهم  وتزويد الجهات المختصة بمعلومات عن مكان تواجدهم".

وأضاف "وبعد التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وقيادة العمليات المشتركة  تم القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار الى أن "المجرمين كانوا مؤشرين من بين الأهداف الارهابية المطلوبة لوكالة الاستخبارات"، مؤكدا أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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