سیاسة

السوداني يوجه كافة الوزارات العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان

بحسب ما جاء في الفقرة (20) من ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية
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محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
کوردستان السوداني أربيل بغداد الملفات العالقة

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كافة الوزارات العراقية بالتنسيق مع حكومة الإقليم لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثامنة المنعقدة في 13 كانون الأول ديسمبر ما يأتي:

تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كوردستان بحسب ما جاء في الفقرة (20) من ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية.

الوثيقة أدناه:

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