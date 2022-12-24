سیاسة

الرئيس بارزاني يوجه رسالة بمناسبة أعياد الميلاد

وبهذه المناسبة أدعو لتضافر جميع الجهود لتعميق ثقافة التعايش والتآخي بين جميع مكونات كوردستان
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني أعياد الميلاد رسالة تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت 24 كانون الأول ديسمبر رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة التهنئة، "بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد النبي عيسى المسيح (عليه السلام )، أتقدم بأحر التهاني لأخواتنا وإخواننا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع وأتمنى لهم السعادة والازدهار".

وتابع الرئيس بارزاني، "وبهذه المناسبة أدعو لتضافر جميع الجهود لتعميق ثقافة التعايش والتآخي بين جميع مكونات كوردستان، مع تمنياتنا أن يقضي جميع أخواتنا وإخواننا المسيحيون إجازاتهم في سلام ووحدة وأخوة تلقي بظلالها على جميع أنحاء العالم ".

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد النبي عيسى المسيح (عليه السلام ) ، أتقدم بأحر التهاني لإخواتنا وأخواننا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع وأتمنى لهم السعادة والازدهار.
وبهذه المناسبة أدعو لتضافر جميع الجهود لتعميق ثقافة التعايش والتآخي بين جميع مكونات كوردستان، مع تمنياتنا أن يقضي جميع أخواتنا وإخواننا المسيحيون إجازاتهم في سلام ووحدة وأخوة تلقي بظلالها على جميع أنحاء العالم .
مسعود بارزاني
٢٤ كانون الأول ٢٠٢٢

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