السوداني يشدد على بذل المزيد من الجهود لإنجاح بطولة خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد على بذل السلطات العراقية المزيد من الجهود لإنجاح بطولة خليجي 25.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن السوداني اجتمع بمسؤولي الدوائر الخدمية في البصرة واطلع على استعداداتها لبطولة خليجي 25.

وأضاف البيان أن السوداني "استمع بإيجاز مفصّل عن الواقع الخدمي في المحافظة، وسير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع المختلفة".

وأكد البيان أن رئيس الوزراء اطلع كذلك "على سير العمل وآليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25".

وأشار إلى "أهمية البصرة، وما تمثله من خصوصية" مؤكداً أن "زيارته للمحافظة، تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات؛ للاطلاع على واقعها ومتابعة مشاريعها، سواء أكانت على مستوى خطط الدولة وتخصيصاتها المالية أم من خلال فرص الاستثمار والتنمية".

وشدد السوداني على أن ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يشكل العائق الأساس لأي مشروع وأية نهضة وأي تطور"، مبيناً أن "مكافحته ضمن أولويات المنهاج الوزاري، ولن يتم التهاون إزاءه، كونه يشكل التحدي رقم واحد، وإجراءات مكافحته مستمرة".

وأوضح أن "البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل بإقامة بطولة خليجي 25". مشدداً على "ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته".