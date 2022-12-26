تركيا تطلق عمليةً عسكرية جديدة ضد "العمال الكوردستاني" جنوبي البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، عن إطلاق عمليةٍ عسكرية جديدة ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، على حدودها الجنوبية.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيانٍ لها، الاثنين، إن العملية الجديدة تستهدف مقاتلي الحزب في محيط محافظة شرناق- شرناخ جنوبي البلاد.

يأتي ذلك، بعد يومين من إعلان الجيش التركي عملية عسكرية باسم "أرين حصار" شارك فيها أكثر من 400 جندي، تستهدف 4 مواقع "للكوردستاني" في ولاياتٍ ذات غالبية كوردية جنوبي تركيا.

واقتبست تركيا اسم العملية من اسم شابٍ يدعى "أرين بلبل"، تقول أنقرة إن مقاتلي الحزب قتلته في آب أغسطس 2017.

ودخل حزب العمال الكوردستاني الذي أُسِّس عام 1978، في صراعٍ مسلّح مع أنقرة منذ عام 1984، بهدف نيل حقوقٍ ثقافية وسياسية وتقرير مصير الكورد في تركيا.

ولم ينجح الجيش التركي، رغم عملياته العسكرية المتتالية واستخدام أسلحة متطورة، من القضاء على مقاتلي الحزب المتحصّنين في جبال قنديل بإقليم كوردستان.

وغالباً ما تستخدم تركيا ملف حزب العمال الكوردستاني ذريعةً للسيطرة على مناطق حدودية إضافية، في سوريا وإقليم كوردستان العراق.

وتُصنّف تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واستراليا وإيران وسوريا، وعدة دول عربية أخرى، الحزب ضمن لائحة الإرهاب.