الإيرادات النفطية للشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان، ان "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(868) الف و(29) برميل، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(189) مليونا و(602) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليوناً و(204) الف و(696) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(363) الف و(20) برميلا"، موضحة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (82.004) دولاراً".

واكدت ان "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.