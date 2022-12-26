متهم بقتل 100 شخص..الأمن الوطني يعلن اعتقال أحد أخطر المطلوبين للقضاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، مساء الاثنين، اعتقال أحد أخطر المطلوبين للقضاء، مؤكداً أن العملية تمت بعد أيام من المتابعة الميدانية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وذكر الجهاز في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أنه "بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة نفذَ جهاز الأمن الوطني عملية نوعية في محافظة كركوك بعد أن تم نصب كمين مُحكم أسفر عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد حسن جواد" المُكنى (أحمد رومية)".

وأضاف البيان أن "أحمد أورمية، يعد أحد أخطر المطلوبين للقضاء وصادرة بحقه مذكرة قبض وتحري وفق أحكام المادة(٤/إرهاب) وذلك لقيامه بأعمال اجرامية هددت الأمن والسلم المجتمعي في المحافظة".

وأكد أن "العملية تمت بعد أيام من المتابعة الميدانية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية أمن ديالى حول وجود المطلوب (أحمد رومية) في محافظة كركوك".

وأشار إلى أنه "باشرت وعلى الفور مديرية أمن كركوك وبالتنسيق مع فرقتي الرد السريع والقوات الخاصة بإلقاء القبض عليه".

وشدد على أنه "جرى تدوين أقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".