رئيس الجمهورية: الموصل كانت ولا زالت وستبقى مركزاً للثقافة والتجارة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد أن مدينة الموصل كانت ولا زالت وستبقى مركزاً للثقافة والتجارة، وذلك أثناء زيارته لمحكمة استئناف نينوى، مضيفاً أن رجل القضاء يحمل رسالة سامية لردع الباطل ومنع الظلم.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له اليوم "زار رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء رئاسة محكمة استئناف نينوى وكان في استقبال فخامته رئيس المحكمة القاضي رائد مصلح وباقي أعضائها".

وأضاف البيان "ان رئيس الجمهورية هنأ محافظة الموصل بمناسبة القضاء على عصابات داعش الإرهابية وتحريرها من دنسها، مؤكداً أن الموصل كانت وستبقى مركزاً للثقافة والتجارة، مضيفاً أن هذه المرحلة هي مرحلة ترسيخ القانون والعدالة في المجتمع، مشيراً إلى أن القاضي العادل يعد ركيزة أساسية لحفظ الحقوق وإرساء مبادئ العدل والمساواة وأن العدالة هي أهم عوامل التقدم في أي بلد أو مجتمع".

وتابع البيان أن رئيس الجمهورية أشار الى "أن رجل القضاء يحمل رسالة سامية لردع الباطل ومنع الظلم، لافتاً إلى أن أهالي الموصل تحملوا الكثير من المعاناة والفواجع والظروف القاسية سيما بعد سيطرة عصابات داعش على المحافظة، وحان الوقت اليوم لإنصافهم والوقوف معهم، وإيجاد الحلول لمشاكلهم والنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي في المدينة".

وأوضح البيان "جرى خلال اللقاء، استعراض العمل القضائي وتسهيل الإجراءات القانونية بخصوص قضايا المواطنين، كما وأعرب رئيس وأعضاء المحكمة عن سعادتهم بزيارة رئيس الجمهورية، مثمنين جهوده وحرصه على تأكيد الالتزام بسيادة القانون".