ضربات روسية مكثفة تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن معظم المناطق الأوكرانية تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت جميع أنحاء البلاد وتسببت بـ "أضرار كبيرة" طاولت شبكة الكهرباء الوطنية.

واعتمدت روسيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف تدمير شبكات ومحولات الكهرباء ما أغرق ملايين المدنيين في الصقيع والظلام في أوج فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور الخميس إن الأوامر الجوية في وسط وجنوب وشرق وغرب أوكرانيا صدت 54 صاروخا روسيا و11 طائرة مسيرة، خلال واحدة من أكبر الهجمات الجوية الروسية منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير.

وأضاف زيلينسكي أن المناطق التي كان فقدان الطاقة فيها واسع النطاق تشمل العاصمة كييف وأوديسا وخيرسون في الجنوب، والمناطق المحيطة بها، والمنطقة المحيطة بلفيف بالقرب من الحدود الغربية مع بولندا.

وتابع: "لكن هذا لا شيء مقارنة بما كان يمكن أن يحدث لولا قواتنا البطولية المضادة للطائرات والدفاع الجوي".

ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. وأظهرت لقطات لرويترز عمال الطوارئ وسط حطام منازل سكنية في كييف دمرها انفجار، ودخانا ناجما عن سقوط صواريخ يتصاعد في السماء. وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن أكثر من 120 صاروخا أطلقت خلال هجوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن أكثر من 18 مبنى سكنيا وعشر منشآت أساسية للبنية التحتية دُمرت في الهجمات الأخيرة.

وأدت الضربات الجوية الروسية في الأشهر القليلة الماضية والتي استهدفت البنية التحتية للطاقة إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن الملايين، في درجات حرارة شديدة البرودة في كثير من الأحيان.