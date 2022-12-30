مخرجات اجتماع موسكو: انسحاب الجيش التركي من سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام قريبة من الحكومة السورية، اليوم الجمعة، أن اجتماع موسكو الثلاثي بين تركيا وروسيا والحكومة السورية تم التوافق فيه على عدة نقاط.

وأضافت أن النقاط تشمل "انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية، واحترام سيادة البلاد، وإعادة افتتاح طريق (إم فور)، بالإضافة إلى اعتبار حزب العمال الكوردستاني خطراً على سوريا وتركيا".

وأكدت أن "أجواء اللقاء الثلاثي الذي عقد في موسكو وبرعاية روسية كان ثمرة عدة اجتماعات عقدت من قبل أجهزة الاستخبارات في تركيا وسوريا، وأن هذا اللقاء ما كان ليتم من دون أن يكون هناك عدة نقاط تم الاتفاق عليها بين الجانبين وبما يلبي مصلحة دمشق وشروطها ومن أهمها انسحاب القوت التركية من كل الأراضي السورية".

وأشارت إلى أن "التقارب السوري – التركي تم التمهيد له بشكل كبير في الإعلام التركي، ولاسيما المقرب من أردوغان فعلى مدار أشهر تم نشر الأخبار والمقالات والتحليلات التي تؤكد أن مصلحة تركيا باتت نتيجة التغيرات السياسية والتحولات العالمية – في التقارب والمصالحة مع دمشق، ولا بد من وضع حد للخلافات والتوصل إلى حلول تخدم مصالح المنطقة".

وشددت على أن "مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عقد في موسكو وجمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والعماد علي محمود عباس ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلص إلى موافقة تركيا على الانسحاب الكامل من الأراضي السورية في الشمال، إضافة إلى تأكيد أنقرة احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية، كما تم البحث في تنفيذ الاتفاق الذي تم عام 2020 بخصوص افتتاح طريق إم فور".

ولفتت إلى أن الأطراف المجتمعة اتفقت كذلك "على اعتبار حزب العمال الكوردستاني خطراً على أمن سوريا وتركيا".

وختمت أن "كل ما اتفق عليه خلال هذا الاجتماع ستتم متابعته من خلال لجان مختصة تم تشكيلها من أجل ضمان حسن التنفيذ والمتابعة وأن اجتماعات لاحقة ستعقد بين الطرفين من أجل مزيدٍ من التنسيق".