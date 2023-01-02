"البريميرليغ" يشتعل.. المتصدّر للابتعاد والوصيف للتعويض

أربيل (كوردستان 24)- ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإنكليزي، يسعى نادي أرسنال للابتعاد أكثر في صدارة "البريميرليغ" عندما يلتقي يوم غدٍ الثلاثاء، نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث.

بينما سيقاتل الوصيف، مانشستر سيتي، لتعويض تعادله الأخير مع إيفرتون، عندما يحلُّ ضيفاً على نادي تشيلسي الخميس المقبل في ختام هذه المرحلة.

وتفتتح المنافسات اليوم الإثنين بلقاءٍ يبدو سهلاً على الورق لسادس الترتيب ليفربول، بحسب فرانس برس، والذي يحلّ ضيفاً على برنتفورد العاشر.

وكان أرسنال استأنف حملته نحو أول لقبٍ له منذ عام 2004، بفوزين متتاليين على جاره وست هام 3-1 في اليوم التالي لعيد الميلاد.

ثم فوزه العريض على برايتون 4-2، مبتعداً في الصدارة بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر حامل اللقب سيتي الذي فرّط بتقدمه أمام إيفرتون ليخرج متعادلاً 1-1.

ورغم افتقاد مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، لجهود مهاجمه البرازيلي، غابريال جيزوس المصاب، إلا أن فريقه يمر بفترة رائعة بفضل تألق صانع ألعابه النروجي مارتن أوديغارد.

في المقابل، استهل مان سيتي، عودته في الدوري بعد التوقف، بسبب المونديال، بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 3-1 الخميس، قبل أن يتعادل على أرضه مع إيفرتون برغم افتتاحه التسجيل.

وسيكون على رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا التمتع بقدرة هائلة على التحمل للتعامل مع ما ينتظرهم، مع وصول عدد المباريات التي يخوضونها منذ عودة المنافسات إلى تسع مباريات

من ناحيته، يسعى ليفربول السادس مع 28 نقطة لتحقيق فوزه الخامس توالياً أمام مضيفه برنتفورد المتسلح بهدافه إيفان توني.

وحقق فريق "الريدز" سلسلة من أربع انتصارات توالياً في "البريميرليغ" بدأها بفوزين على توتنهام 2-1 وساوثمبتون 3-1 قبل التوقف، وأتبعها بفوزين آخرين على أستون فيلا 3-1 وليستر سيتي 2-1 في المرحلتين السابقتين مع العودة.