تغيير ديمغرافي وقتل وقطع للاشجار.. تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات في مناطق "غصن الزيتون" خلال 2022

أربيل (كوردستان 24)- وثق المرصد السوري لحقوق الانسان في تقرير، مئات الانتهاكات وحالات القتل في مناطق "غصن الزيتون" والمتمثلة بعفرين والنواحي التابعة لها شمال غربي حلب، خلال عام 2022.

وقال التقرير انه " منذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، فإن مسلسل الأزمات الإنسانية والانتهاكات والفلتان الأمني يتفاقم شيئًا فشيئًا في تلك المناطق، فلا يكاد يمر يوماً بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما إلى ذلك من حوادث".

وبحسب التقرير فإنه خلال العام 2022، قُتل واستشهد 151 شخصا بأساليب وأشكال متعددة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "غصن الزيتون" في ريف حلب الشمالي الغربي، بالإضافة لإصابة أكثر من 118 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وشهدت مناطق "غصن الزيتون"، خلال العام 2022، 30 اقتتالاً فصائلياً وعائلياً وعشائرياً وهجمات مسلحة، تسببت بمقتل 73 شخص، هم: 11 مدني بينهم 5 سيدات و3 أطفال، و62 عسكريين، بالإضافة لإصابة العشرات بجراح متفاوتة، وفق ما ذكر التقرير.

كما شهدت مناطق "غصن الزيتون"، 14 تفجير بأشكال متعددة كألغام ومفخخات وعبوات ناسفة، تسببت بمقتل 7 أشخاص، هم: 4 من المدنيين بينهم طفلين، و2 من العسكريين، وانتحاري فجر نفسه بنقطة عسكرية في عفرين.

وإلى جانب التفجيرات والاقتتالات التي عرقلت سير الحياة المدنية ضمن مناطق "غصن الزيتون"، وآثارت استياء وغضب المواطنين، فقد رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من 583 حالة اعتقال تعفسي بينهم طفلين اثنين و15 مواطنة، وما لا يقل عن 94 حالة اختطاف بينهم طفلين اثنين و6 مواطنات، وذلك على مدار العام 2022.

وأفاد التقرير بأن سكان تلك المناطق يعانون من أوضاع معيشية وإنسانية سيئة، وهو ما ولد استياء شعبي كبير من الواقع المعيشي والخدمي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عشرات المظاهرات والاحتجاجات الشعبية خلال العام 2022.