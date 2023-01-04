سلطـة الطيران المدني: المصادقة على فسخ العقد المبرم مع شركة Bizins lntel الكندية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت سلطة الطيران المدني الصادقة على فسخ العقد المبرم مع شركة bizins intel الكندية الخاصة بالحماية الامنية لمطار بغداد الدولي، وذلك بمصادقة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان له اليوم "نتيجةً لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب وتاشير بعض الملاحظات السلبية من عدة جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي ،وعلى ضوء هذه المناشدات وجه السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى المتابعة للاجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بموجب الامر الديواني ٢٢١١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦ بين سلطة الطيران المدني والشركة المذكوره اعلاه".

وأكد البيان "أن اللجنة أوصت بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها وخاصة بما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقا لاحكام قانون الشركات الأمنية رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ ".

وأشارت الى "أن سلطة الطيران المدني تحتفظ بحقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد".