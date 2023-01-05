بايدن يعرض خطة "إنسانية" لإصلاح نظامٍ للهجرة تشوبه "عيوب"

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن نظام الهجرة الأمريكي تشوبه "عيوب"، بينما كشف عمّا قال إنها ستكون خطة جديدة "آمنة وإنسانية" لتخفيف الضغط عند الحدود مع المكسيك.

وبموجب الخطة التي أعلن عنها قبيل زيارة مرتقبة سيجريها إلى الحدود المكسيكية، سيُسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر يستوفون الشروط المطلوبة، الدخول إلى الولايات المتحدة كل شهر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا إذا وصلوا على متن طائرات، مع تشديد القيود على أولئك الساعين للدخول بشكل غير قانوني.

ووصف بايدن المقترح أثناء خطاب في البيت الأبيض بأنه "آمن وإنساني وعملي". وذكّر بأنه سبق وأرسل إلى الكونغرس تشريعاً شاملاً لإصلاح ما كان "نظام هجرة تتخلله عيوب منذ مدة طويلة".

وأضاف "لكنّ الجمهوريين في الكونغرس رفضوا النظر في خطتي الشاملة" محمّلاً "جمهوريين متشددين" مسؤولية الجمود.

كما أكد بأن تعزيز حدود الولايات المتحدة الجنوبية سيكون في صلب المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال بايدن بينما كشف عن مقترحات جديدة للهجرة خلال خطابه في البيت الأبيض "لدينا أجندة كبيرة.. لكنّ جزءاً مهماً من هذه الأجندة يرتبط بتعزيز الحدود بين بلدينا".

وفي هذا الإطار، توجّه إلى الأشخاص الساعين للهجرة داعياً إياهم للتقدم بطلبات من أجل دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني وقال "لا تأتوا إلى الحدود".